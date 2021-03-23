"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании Adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.

Арену Львов хотят переименовать в честь Степана Бандеры

И так когда-то планировалось. Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная. Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет", – цитирует Садового Гал-інфо.

Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета решили обратиться в Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта Украины о присвоении Арене Львов имени Степана Бандеры.

"Син Бандери визволяв мене з поліції". Він станцював на полі гопак із прапором України в матчі збірної СРСР