"Я би назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років – Tesla. Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни та часу. І заробляти на цьому кошти.

Арену Львів хочуть перейменувати на честь Степана Бандери

І так колись планувалося. Ми ж коли будували стадіон, готували команду, яка має ним управляти, але потім держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно і, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не є дуже позитивною. Якщо би стадіон був міський, я думаю, що він перебував би у кращій економічній ситуації і ми були б зацікавлені у більшій кількості івентів. Я думаю, що так воно з часом і буде", – цитує Садового Гал-інфо.

Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради вирішили звернутись до Кабінету міністрів України і Міністерства молоді та спорту України щодо присвоєння Арені Львів імені Степана Бандери.

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