Садовий знайшов альтернативу перейменуванню Арени Львів
Міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, що має свій варіант зміни назви головного стадіону Західної України.
"Я би назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років – Tesla. Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни та часу. І заробляти на цьому кошти.
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І так колись планувалося. Ми ж коли будували стадіон, готували команду, яка має ним управляти, але потім держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно і, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не є дуже позитивною. Якщо би стадіон був міський, я думаю, що він перебував би у кращій економічній ситуації і ми були б зацікавлені у більшій кількості івентів. Я думаю, що так воно з часом і буде", – цитує Садового Гал-інфо.
Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради вирішили звернутись до Кабінету міністрів України і Міністерства молоді та спорту України щодо присвоєння Арені Львів імені Степана Бандери.
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