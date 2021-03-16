Как стало известно "Футбол 24", депутаты Львовского областного совета уже поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении Арене Львов имени Степана Бандеры.

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Соответствующее обращение во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще семеро не голосовали. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Украины, поскольку стадион, который принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков, находится в государственной собственности. Львовский областной совет неоднократно предлагал передать арену в собственность территориальной общины, однако пока безуспешно.

Напомним, недавно в Тернополе местные депутаты присвоили местному стадиону имя Романа Шухевича, что повлекло значительный резонанс, в частности, в Польше и Израиле.

К слову, Арена Львов должна принять матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022, но, по неофициальной информации, поединки перенесут в другой город из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе.

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