Сабо: В Шахтере Мораес зависит от Исмаили, Тайсона и Марлоса, не известно, как будет в сборной

Футбольный эксперт Йожеф Сабо прокомментировал вызов нападающего Жуниора Мораеса в сборную Украины.

"Португалия сегодня – интересная команда, хорошая сборная. Мне кажется, даже лучше, чем она была год назад. Футболисты выступают в ведущих чемпионатах Европы – Англии, Испании, Германии. Одним словом – сильная команда и, тем более, играют дома.

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Но и наша команда – не подарок. Самое главное – не бояться. Бывает, что до игры футболисты переживают мандраж. Хотя я не знаю, какой состав на этот матч поставит Шевченко. Однако, не думаю, что выйдут совсем молотые игроки. У нас есть кому играть, особенно, в средней линии: Марлос, Коноплянка, Малиновский, Степаненко – это уже не молодежь.

Не могу утверждать, что Мораес усилит сборную Украины, но если его взяли, значит, наверное, поставят. Но Мораес футболист, который зависит от других игроков. В Шахтере он зависит от Марлоса, Исмаили, Тайсона. Как будет в сборной? Посмотрим", – цитирует Сабо dynamo.kiev.ua.

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