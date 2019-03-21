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Сабо: У Шахтарі Мораєс залежить від Ісмаїлі, Тайсона та Марлоса, не відомо, як буде в збірній

06:30 431 Читать на русском
Сабо: У Шахтарі Мораєс залежить від Ісмаїлі, Тайсона та Марлоса, не відомо, як буде в збірній
Жуніор Мораєс та Андрій Шевченко / ФФУ

Футбольний експерт Йожеф Сабо прокоментував виклик нападника Жуніора Мораєса в збірну України.

"Португалія сьогодні – цікава команда, хороша збірна. Мені здається, навіть краще, ніж вона була рік тому. Футболісти виступають в провідних чемпіонатах Європи – Англії, Іспанії, Німеччини. Одним словом – сильна команда і, тим більше, грають вдома.

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Але і наша команда – не подарунок. Найголовніше – не боятися. Буває, що до гри футболісти переживають мандраж. Хоча я не знаю, який склад на цей матч поставить Шевченко. Однак, не думаю, що вийдуть зовсім мелені гравці. У нас є кому грати, особливо, в середній лінії: Марлос, Коноплянка, Маліновський, Степаненко – це вже не молодь.

Не можу стверджувати, що Мораєс підсилить збірну України, але якщо його взяли, значить, напевно, поставлять. Але Мораєс футболіст, який залежить від інших гравців. У Шахтарі він залежить від Марлоса, Ісмаїлі, Тайсона. Як буде в збірній? Подивимося", – цитує Сабо dynamo.kiev.ua.

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Теги
Україна Україна Збірна України Йожеф Сабо Тайсон Тайсон Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Португалія Португалія
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