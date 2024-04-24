Михаил Мудрик может чувствовать себя безопасно относительно своего будущего в Челси.

Украинец и Нони Мадуэке находятся в списке неприкасаемых игроков лондонского клуба, сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

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Челси ожидает гораздо большего от дуэта вингеров, но не намерен продавать их ближайшим летом. Мудрик и Мадуэке молодые, имеют длинные контракты и еще могут оправдать авансы, которые им раздавали во время трансферов. Кроме того, Челси прекрасно понимает, что даже близко не отобьет тех денег, которые потратил на игроков. Например, за Мудрика заплатили Шахтеру 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Сейчас Transfermarkt оценивает украинца вдвое дешевле – 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Мудрик моментами демонстрирует вспышки яркой игры. Вингер провел на поле около 1700 минут, отметился 6 голами и 2 ассистами.

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