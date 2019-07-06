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Сабо сомневается в перспективах СК Днепр-1 в борьбе за высокие места УПЛ – эксперт назвал своих фаворитов

16:49 59 Читати українською
Сабо сомневается в перспективах СК Днепр-1 в борьбе за высокие места УПЛ – эксперт назвал своих фаворитов
Йожеф Сабо / Советский Спорт

Бывший наставник сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо оценил потенциал новичка УПЛ.

"Сейчас трудно сказать, по крайней мере до окончания трансферного периода. Днепр-1 – не знаю, не знаю. Дмитрий Михайленко выполнил хорошую работу, за два года добыв с подопечными место в элите, но я пока не вижу у них усиления, которое могло бы позволить команде бороться за высокие места.

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Может, Заря, но опять же, посмотрим, как команда будет воспринимать требования Виктора Скрипника. Команду покинул Александр Караваев, он был лидером коллектива. Также я вспомнил о Десне, поэтому жду от команды Александра Рябоконя прорыва в будущем сезоне", – заявил Сабо в комментарии Команда 1.

Напомним, этим летом Днепр-1 уже успел усилиться двумя чемпионами мира U-20, Владиславом Супрягой и Сергеем Булецой. Оба игрока принадлежат киевскому Динамо.

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