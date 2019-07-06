Сабо сумнівається у перспективах СК Дніпро-1 в боротьбі за високі місця УПЛ – експерт назвав своїх фаворитів

Колишній наставник збірної України і київського Динамо Йожеф Сабо оцінив потенціал новачка УПЛ.

"Зараз важко сказати, принаймні до закінчення трансферного періоду. Дніпро-1 – не знаю, не знаю. Дмитро Михайленко виконав хорошу роботу, за два роки здобувши з підопічними місце в еліті, але я поки не бачу у них підсилення, яке б могло дозволити команді боротися за високі місця.

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Може, Зоря, але знову ж таки, подивимося, як команда сприйматиме вимоги Віктора Скрипника. Команду покинув Олександр Караваєв, він був лідером колективу. Також я згадав про Десну, тому чекаю від команди Олександра Рябоконя прориву в майбутньому сезоні", – заявив Сабо в коментарі Команда 1.

Нагадаємо, цього літа Дніпро-1 вже встиг підсилитися двома чемпіонами світу U-20, Владиславом Супрягою та Сергієм Булецою. Обидва гравці належать київському Динамо.

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