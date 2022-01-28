"У Шевченко сейчас неплохая ситуация – получает в Дженоа зарплату. Да и вообще, ему лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано. Пусть получает свою зарплату, смотрит итальянский чемпионат, ведь одно дело, когда он там был игроком, другое дело сейчас, когда прошло время, многое изменилось. А чемпионат там действительно хороший, вот наши никак не могут закрепиться. Думали, что тот же Малиновский уже наконец-то в основном составе, но нет... Коваленко тоже пока так себе.

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Шевченко, конечно, совершил ошибку, согласившись возглавить Дженоа. Думаю, он надеялся на лучшее, все-таки в сборной работал неплохо. Но там не обошлось без большого везения, ведь мы вообще никуда не должны были выходить. Постоянно думаю – ну неужели Шевченко не видел, что у Дженоа нет футболистов? Когда он проиграл сразу несколько игр, я себя успокаивал, мол ничего, с руководством он, наверное, договорился, что в январе будут покупаться футболисты, причем человек 5-6. Однако этого не произошло. Остается только размышлять, каким был у Шевченко с руководством разговор и к чему они договорились. Или не договорились.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Побыть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось. Но у меня один ответ – с таким подбором футболистов, которые сейчас в Дженоа, хоть десять топ-тренеров туда поставь, а никто ничего не сделает. Рожденный ползать – летать не сможет", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, у Шевченко остался контракт с Дженоа до лета 2024-го, позволяющий заработать более 6 млн евро. Украинец должен найти компромисс по сумме компенсации за досрочный разрыв или сидеть без работы еще 2,5 года.

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