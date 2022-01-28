Как известно, 31 января Польский футбольный союз должен объявить имя нового тренера национальной сборной. По информации Przeglad Sportowy, "Кадру" возглавит экс-наставник "белых орлов" Адам Навалка.

Польша вычеркнула Шевченко из списка кандидатов на должность главного тренера – переговоры провалились

Долгое время одним из фаворитов на вакантную должность называли Андрея Шевченко. Украинцу не удалось договориться с Дженоа о досрочном расторжении контракта, так что кандидатура нашего специалиста перестала быть актуальной. Однако не только это беспокоило поляков. Как отмечает издание, Шевченко русскоязычный, живет в Лондоне и дружит с российским олигархом Романом Абрамовичем, что перед матчем плей-офф квалификации к ЧМ-2022 со сборной России вызвало бы немало вопросов и несло бы определенные риски.

Кроме того, Навалка за работу со сборной будет получать 200 тысяч евро (до конца года) с опцией продления. А в случае выхода на чемпионат мира он будет претендовать на немалую премию. Шевченко пришлось бы платить гораздо больше.

Напомним, поединок между Польшей и Россией состоится 24 марта. Победитель пары сыграет с лучшим из дуэта Швеция – Чехия.

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