Сабо резким заявлением выступил против любых контактов с Россией

Легендарный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо не строит иллюзий относительно "братской" страны.

"Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством", – заявил Сабо, комментируя для Expres Online лояльное поведение определенных спортсменов относительно страны-агрессора.

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Напомним, в чемпионате России выступает много украинских игроков. В частности, экс-защитники сборной Украины Ярослав Ракицкий и Иван Ордец, которые перешли в Зенит и московское Динамо соответственно.

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