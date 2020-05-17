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Сабо різкою заявою виступив проти будь-яких контактів з Росією

20:14 1035 Читать на русском
Сабо різкою заявою виступив проти будь-яких контактів з Росією
Йожеф Сабо / Фото Reuters

Легендарний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо не будує ілюзій щодо "братської" країни.

"Це ненормально! Росія напала на Україну, і я категорично проти будь-яких контактів з цією державою", – заявив Сабо, коментуючи для Expres Online лояльну поведінку певних спортсменів щодо країни-агресора.

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Нагадаємо, у чемпіонаті Росії виступає багато українських гравців. Зокрема, екс-захисники збірної України Ярослав Ракицький та Іван Ордець, які перейшли в Зеніт та московське Динамо відповідно.

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Теги
Росія Йожеф Сабо
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