Сабо різкою заявою виступив проти будь-яких контактів з Росією

Легендарний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо не будує ілюзій щодо "братської" країни.

"Це ненормально! Росія напала на Україну, і я категорично проти будь-яких контактів з цією державою", – заявив Сабо, коментуючи для Expres Online лояльну поведінку певних спортсменів щодо країни-агресора.

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Нагадаємо, у чемпіонаті Росії виступає багато українських гравців. Зокрема, екс-захисники збірної України Ярослав Ракицький та Іван Ордець, які перейшли в Зеніт та московське Динамо відповідно.

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