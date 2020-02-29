Сабо рассказал о своих отношениях с алкоголем

Легендарный игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо вспомнил случаи злоупотребления алкоголем среди футболистов.

"Не пил, не пью, и пить не хочу. Правда, после недавней операции мне врачи сказали, что время от времени полезно выпивать в день по 50-75 граммов хорошего коньяка. Поэтому в оздоровительных целях иногда балуюсь спиртным.

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А вообще на моей памяти футболиста и тренера хватало случаев, когда из-за алкоголя много талантливых игроков просто пропадали. У нас были в команде ребята, которые пили, не буду называть их фамилии, поскольку их уже нет в живых. Помню, как двое перед отъездом в Москву на матч Кубка СССР пришли в умат пьяными. Виктор Маслов не хотел их брать, но коллектив отстоял нарушителей. Мы сказали Деду (Виктор Маслов, – прим.), что если проиграем, то все вместе понесем наказание. Мы победили – 4:1", – вспомнил Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Сабо выступал за киевское Динамо с 1959 по 1969 годы. Кроме того, 80-летний специалист пять раз становился у руля столичного клуба (в 1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005 и 2007).

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