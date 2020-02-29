Сабо розповів про свої стосунки з алкоголем

Легендарний гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо пригадав випадки зловживання алкоголем серед футболістів.

"Не пив, не п’ю, і пити не хочу. Правда, після недавньої операції мені лікарі сказали, що час від часу корисно випивати в день по 50-75 грамів хорошого коньяку. Тому в оздоровчих цілях іноді балуюсь спиртним.

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А взагалі на моїй пам'яті футболіста і тренера вистачало випадків, коли через алкоголью багато талановитих гравців просто пропадали. У нас були в команді хлопці, які пили, не буду називати їхні прізвища, оскільки їх вже немає в живих. Пам'ятаю, як двоє перед від'їздом до Москви на матч Кубка СРСР прийшли в умат п’яними. Віктор Маслов не хотів їх брати, але колектив відстояв порушників. Ми сказали Дідові (Віктор Маслов, – прим.), що якщо програємо, то всі разом понесемо покарання. Ми перемогли – 4:1", – пригадав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Сабо виступав за київське Динамо з 1959 по 1969 роки. Окрім того, 80-річний фахівець п’ять разів ставав біля керма столичного клубу (у 1992, 1994, 1995–1997, 2004–2005 та 2007 рр.).

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