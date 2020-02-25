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Сабо назвал виновных в слабых результатах Динамо – это вовсе не тренеры

25 февраля 22:48 162 Читати українською
Сабо назвал виновных в слабых результатах Динамо – это вовсе не тренеры
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо выделил основные причины посредственной игры киевлян в последних сезонах.

"Для меня Динамо – это имя! Но игры, к сожалению, нет, и в этом виноваты не тренеры. Сегодня у Динамо нет звезды.

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Сколько "поднимали" Цыганкова, а он еще осенью сдал, не показывал надлежащую игру. Теперь вообще не играет. У каждого футболиста есть свой "потолок" и выше него он не прыгнет. Пока я не вижу ни одного игрока в Динамо, которого со временем можно было бы назвать звездой. Вербич? Он здорово начал, хорошо играл, но потом у него была травма... он нестабилен", – заявил Сабо в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо уже вылетело из Лиги Европы, а в чемпионате Украины киевляне уступают Шахтеру 14 пунктов.

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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