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Сабо нашел в Ворскле "молодого Шевченко" – выбор очень неожиданный

20:16 - Читати українською
Сабо нашел в Ворскле "молодого Шевченко" – выбор очень неожиданный
Сабо и Шевченко / фото с открытых источников

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча Мариуполь – Ворскла в полуфинале Кубка Украины.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"С приходом Юрия Максимова в полтавскую Ворсклу команда постепенно перевоплощается, добавляет в мастерстве, демонстрирует достойную по содержанию игру. Думаю, что главные успехи ворсклян впереди.

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Очень прилично выглядел 20-летний малиец Ибрахим Кане. Фрагментами он напомнил мне молодого Андрея Шевченко – хороший дриблинг, скорость, мышление. Парень смело идет на двух-трех защитников, обладает поставленным ударом, хорошо помогает защите.

Что касается вратаря полтавчан, то комментарии излишни. В 16 лет проявить хладнокровие, выдержку и отразить три удара – это многого стоит. Говорить о Павле как о зрелом мастере еще рано. Молодые игроки, как правило, нестабильны. Многое зависит от доверия тренера и, главное, от трудолюбия, отдачи на тренировках, постоянного совершенствования. Поэтому пожелаю Павлу ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Прогрессировать и расти в профессиональном плане", – цитирует Сабо Footboom.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Павел Павел Исенко Ворскла Ворскла Йожеф Сабо Ибрахим Ибрахим Кане Мариуполь - Ворскла
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