Сабо знайшов у Ворсклі "молодого Шевченка" – вибір дуже несподіваний

Заслужений тренер України Йожеф Сабо поділився враженнями від матчу Маріуполь – Ворскла у півфіналі Кубка України.

"З приходом Юрія Максимова у полтавську Ворсклу команда поступово перевтілюється, додає у майстерності, демонструє гідну за змістом гру. Думаю, що головні успіхи ворсклян попереду.

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Дуже пристойно виглядав 20-річний малієць Ібрахім Кане. Фрагментами він нагадав мені молодого Андрія Шевченка – хороший дриблінг, швидкість, мислення. Хлопець сміливо йде на двох-трьох захисників, володіє поставленим ударом, добре допомагає захисту.

Що стосується воротаря полтавців, то тут коментарі зайві. У 16 років проявити холоднокровність, витримку і відбити три удари – це багато чого варте. Говорити про Павла як про зрілого майстра ще рано. Молоді гравці, як правило, нестабільні. Багато що залежить від довіри тренера і, головне, від працьовитості, віддачі на тренуваннях, постійного вдосконалення. Тому побажаю Павлу ні в якому разі не зупинятися на досягнутому. Прогресувати і рости в професійному плані", – цитує Сабо Footboom.

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