"Луческу в любом случае должен уйти. Нужно брать квалифицированного тренера и платить ему хорошую зарплату.

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Кого я вижу главным тренером Динамо после Луческу? Максимов – очень хороший тренер, он очень много сделал в Ворскле. Возможно, Патрик ван Леувен из Зари придет, он более опытный.

Шовковский? Пока что Александр притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасным вратарем. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает. Посмотрим, что будет. Я считаю, что сейчас на роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Шовковский присоединился к тренерскому штабу Динамо 11 января, подписав с "бело-синими" контракт до лета 2024 года. Ван Леувен успешно тренирует Зарю (команда находится на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ), а Максимов после увольнения из Ворсклы (в мае 2022-го) до сих пор находится без работы.

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