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Коноплянка шокировал признанием, что не согласился бы перейти в Баварию

19:18 189 Читати українською
Коноплянка шокировал признанием, что не согласился бы перейти в Баварию
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шальке

Новоиспеченный вингер Шахтера Евгений Коноплянка признал, что Бундеслига ему не подходит.

"Будет смешно звучать, но если бы получил предложение от Боруссии Д или Баварии, наверное, бы отказал им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года пребывания там.

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Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что греха таить, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду. Поэтому я и выбрал так", – сказал Коноплянка в программе Футбольный формат.

Напомним, недавно донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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