Сабо: Это уже не первая ошибка Пятова, возможно, нужно пригласить психолога

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился эмоциями от матча за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо.

Напомним, Динамо благодаря голу Виталия Буяльского после ошибки Андрея Пятова одолело Шахтер и выиграло Суперкубок Украины-2018.

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"Результат матча снова решила ошибка. Здесь нужно разбираться тренерскому составу. Это не первый раз, когда Шахтер проигрывает из-за своих ошибок. Ошибка Пятова уже не первая. Это определенная система. Здесь нужно разобраться, возможно, пригласить психолога. В более серьезных играх на международном уровне такие ошибки могут стоить команде, например, вылета из Лиги чемпионов. Иногда в футболе нужно делать очень просто – выбить мяч.

Динамо сыграло на своем уровне, но очень дисциплинированно. В первые 20 минут было большое преимущество Шахтера. Думал, что если забьют, то одним мячом в ворота Динамо дело не ограничится.

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Если Динамо победило, значит на данный момент сильнее. Считаю, что игроки киевлян больше хотели победить. Фонсека готовил команду не к матчу за Суперкубок, а к старту Лиги чемпионов. Именно к этому времени команда будет готова физически на 100 процентов", – рассказал Сабо в эфире телеканала "Футбол 1".