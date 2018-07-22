Сабо: Це вже не перша помилка Пятова, можливо, потрібно запросити психолога

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився емоціями від матчу за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.

Нагадаємо, Динамо завдяки голу Віталія Буяльського після помилки Андрія Пятова здолало Шахтар та виграло Суперкубок України-2018.

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"Результат матчу знову вирішила помилка. Тут потрібно розбиратися тренерському складу. Це не перший раз, коли Шахтар програє через свої помилки. Помилка П'ятова вже не перша. Це певна система. тут потрібно розібратися, можливо, запросити психолога. У більш серйозних іграх на міжнародному рівні такі помилки можуть коштувати команді, наприклад, вильоту з Ліги чемпіонів. Іноді в футболі потрібно робити дуже просто – вибити м'яч.

Динамо зіграло на своєму рівні, але дуже дисципліновано. У перші 20 хвилин була велика перевага Шахтаря. Думав, що якщо заб'ють, то одним м'ячем у ворота Динамо справа не обмежиться.

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Якщо Динамо перемогло, значить на даний момент сильніше. Вважаю, що гравці киян більше хотіли перемогти. Фонсека готував команду не до матчу за Суперкубок, а до старту Ліги чемпіонів. Саме до цього часу команда буде готова фізично на 100 відсотків", – розповів Сабо в ефірі телеканалу "Футбол 1".