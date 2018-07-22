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Мораес vs Динамо, версия 2.0: бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрока

13:41 33 Читати українською
Мораес vs Динамо, версия 2.0: бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрока
Мораес в матче против Динамо / фото ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал героем скандального эпизода во время матча против Динамо за Суперкубок Украины. Но не все так однозначно.

Игроки Динамо, за которое Мораес выступал три года, а затем перебрался в Шахтер, решили не пожимать руку бразильцу. Капитан киевской команды Виктор Цыганков уже после матча заявил, что игнорирование экс-одноклубника – это решение всей команды.

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Однако, похоже, "акция" игроков Динамо относительно Мораеса была одноразовой, ведь по завершении игры киевляне уже не были такими категоричными. Вербич, которому сначала немного ошибочно досталась слава главного патриота "бело-синих", не только пожал руку бразильцу, но и тепло его обнял. Шепелев, Бурда, Рудько и Хацкевич также пожали руку Мораесу.

А вот Беседин, который во время игры что-то очень агрессивно кричал в сторону Мораеса, форвард Шахтера проигнорировал.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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