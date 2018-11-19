Сабо: Хачеріді треба повертати в збірну України

Футбольний експерт Йожеф Сабо висловив свою думку щодо відсутності захисника ПАОКа Євгена Хачеріді в збірній України.

"Збірна України посіла перше місце в своїй групі, це для футболістів як психологічний захист. Але в той же час, я вважаю, що в збірну потрібно повертати Хачеріді. Кращої пари захисників, ніж Ракицький-Хачеріді, останнім часом я не бачив.

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Важко сказати, який склад на гру з Туреччиною обере головний тренер. Ось тут якраз експерименти доречні, оскільки товариський матч для таких цілей і призначений.

Нові тактичні схеми відпрацьовуються роками. Футболісти повинні звикнути до таких дій, самі захисники зобов'язані вміти відбирати м'яч і починати атаку, але у нас оборонних виконавців такого плану немає.

Шевченко знайшов оптимальну гру для збірної, тому такий футбол і потрібно намагатися показувати. В іншому випадку на топ-рівні можемо пропустити і більше чотирьох м'ячів", – цитує Сабо Команда 1.

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