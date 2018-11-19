Малдера рассказал о тактических секретах сборной Украины – сюжет Профутбола

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера рассказал о работе команды над тактикой.

Андреа Малдера в интервью программе Профутбол на 2+2 рассказал о тактическое построение игроков сборной Украины и функции игроков на поле.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

Итальянец рассказал, что нынешняя игра "желто-синих" заключается в постоянных изменениях позиций и динамичном футболе.

В 2018 году национальная команда потерпела лишь одно поражение (в матче Лиги наций против Словакии). Последний поединок в этом календарном году состоится 20 ноября в Анталии против Турции. Начало в 19:30 по киевскому времени.

"Невероятно шикарный позор" и "Походу, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина