Сабо: Динамо выпала не самая сильная группа, дальше будет только сложнее

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян в матче 5-го тура Лиги Европы над Астаной.

"Игра мне не понравилась. В этом матче Динамо повезло. Преимущество было на стороне Астаны.

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Но в первой игре в Киеве киевляне выглядели лучше и должны были выигрывать, однако, сыграли вничью. В Астане получилось наоборот. Можно поздравить команду с первым местом в группе, еврокубковая весна обеспечена. Возможно, Динамо усилится. Сейчас в команде нет ярко выраженного центрального форварда.

Сам Вербич говорил, что ему комфортнее на левом фланге. И хотя он забивает, играя на позиции форварда, пользы на фланге от него все равно будет больше. В любом случае, Динамо нужен забивной нападающий, который не боится, обыгрывает, идет на все передачи с фланга. Наверное, Хацкевич уже думает, где купить такого игрока.

Динамо выпала не самая сильная группа. Мы понимали, что киевляне выйдут. Теперь будем ждать, кто нам выпадет в плей-офф. Дальше будет только сложнее", – сказал Сабо порталу 1927.kiev.ua.

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