Сабо: Динамо випала не найсильніша група, далі буде тільки складніше

Екс-наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо прокоментував перемогу киян у матчі 5-го туру Ліги Європи над Астаною.

"Гра мені не сподобалася. У цьому матчі Динамо пощастило. Перевага була на боці Астани.

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Але в першій грі в Києві кияни виглядали краще і повинні були вигравати, однак, зіграли внічию. В Астані вийшло навпаки. Можна привітати команду з першим місцем в групі, єврокубкова весна забезпечена. Можливо, Динамо підсилиться. Зараз в команді немає яскраво вираженого центрального форварда.

Сам Вербіч говорив, що йому комфортніше на лівому фланзі. І хоча він забиває, граючи на позиції форварда, користі на фланзі від нього все одно буде більше. У будь-якому випадку, Динамо потрібен забивний нападник, який не боїться, обігрує, йде на всі передачі з флангу. Напевно, Хацкевич вже думає, де купити такого гравця.

Динамо випала не найсильніша група. Ми розуміли, що кияни вийдуть. Тепер будемо чекати, хто нам випаде в плей-офф. Далі буде тільки складніше", – сказав Сабо порталу 1927.kiev.ua.

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