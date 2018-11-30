"Хацкевич має піти" та антирекорд сезону, або Циганков вражає Європу: реакція соцмереж на матчі Динамо і Ворскли в ЛЄ

В Україні не надто оптимістично зустріли як перемогу Динамо над Астаною, так і розгромну поразку Ворскли від Арсенала. "Футбол 24" наводить думки із соцмереж про останні матчі Ліги Європи.

Динамо здолало Астану та достроково посіло перше місце у своїй групі, але стиль гри задовольнив мало кого. Знову посипались різкі заяви на адресу тренерського штабу. Ворскла і взагалі програла при мінусовій погоді Арсеналу, який виграв 14 з останніх 18 матчів і не програв жодного. Важливе уточнення – дитячому складу "канонірів", як охрестив вибір Емері авторитетний London Evening Standard. Лише завдяки ветеранам Чеху і Ліхтштайнеру середній вік основи виріс до 24-х років і 322-х днів. Виконавці практично без досвіду гри в головній команді розкатали бронзового призера УПЛ.

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Ігор Циганик привітав команду Хацкевича з перемогою, яку "вона просто витерпіла. Футбол на штучному полі – це зовсім інший вид спорту". Телеведучому іронічно парирують: "Та у них кожен матч, як на штучному полі".

Та у них кожен матч як на штучному полі — Billy Minigun (@BillyMinigun) 29 листопада 2018 р.

Відомий агент В'ячеслав Заховайло у своєму Фейсбук: "Важкий матч вийшов. Особливо це було помітно по наших молодих гравцях. Астана грала в інтенсивний, силовий футбол, активно застосовували пресинг, і тільки відсутність майстерності завадила їм зрівняти рахунок. Наша молодь, що називається понюхала пороху, і в принципі логічно було замінено Шапаренка, Циганкова, Вербіча.

У другому таймі була проблема з контролем м'яча, і організованим виходом з оборони. Досвідчені Гармаш, Сидорчук, Морозюк, що вийшли на заміну, зробили те, що від них вимагалося, – довести матч до перемоги. Такі матчі не приносять естетичного задоволення. Найголовніше результат... З чим я всіх і вітаю. Заслужено посіли перше місце в групі...".

Президент України Петро Порошенко вітає і чекає на захопливу та успішну євровесну.

Вітаю київське Динамо та її численних вболівальників з достроковим виходом до плей-офф Ліги Європи! Очікуємо на захоплюючу та успішну єврокубкову футбольну весну! pic.twitter.com/8GjZoptFFV — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Блогер Сергій Тищенко: "Я дуже радий, що Динамо перемогло у Казахстані. Футболісти Астани перед грою дозволили собі дуже багато зайвого в розмовах. Тим паче, що після першого матчу в Києві залишився певний осад. Напевно, що десь справедливою була б нічия. Рівна гра, де було, власне, більше боротьби, ніж футболу. Астана нічого не показала. Просто бажання. Так виграти важко навіть у Динамо. Хацкевич зіграв у свою улюблену гру. Таких матчів за час роботи білоруса в Києві було дуже багато.

Хороший матч від Гармаша та Сидорчука. Насамперед тим, що обоє залишилися на лавці запасних. Я думаю, що кожен вже остаточно зрозумів, що за Хацкевича нічого мінятися не буде. Сьогоднішній футбол – це його рівень. Клуб Динамо має розвиватися, прагнути нових висот, а не випускати опорника замість форварда. Такими діями далекоглядних цілей ніяк не досягнеш.

Динамо довело, що воно за класом вище від всіх суперників, але далі у плей-офф із такою грою шансів на подальший прохід буде зовсім мало. Сподіваюся, що у останній грі проти Яблонця свої шанси отримають молоді футболісти. Дублери та гравці U-19 в ЮЛЧ довели, що вони заслуговують на свій шанс. Насамперед, Попов, Булеца, Цітаїшвілі".

За кордоном у захваті від Циганкова: "Зробив 3-й асист 4-у матчі Ліги Європи, а також забив 2 голи – відзначається результативною дією в кожній грі. Чи може гравець зі Східної Європи нарешті завоювати один із топ-5 чемпіонатів – у нього насправді є клас для цього стандарту".

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