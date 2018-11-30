"Хацкевич має піти" та антирекорд сезону, або Циганков вражає Європу: реакція соцмереж на матчі Динамо і Ворскли в ЛЄ

В Україні не надто оптимістично зустріли як перемогу Динамо над Астаною, так і розгромну поразку Ворскли від Арсенала. "Футбол 24" наводить думки із соцмереж про останні матчі Ліги Європи.
Динамо здолало Астану та достроково посіло перше місце у своїй групі, але стиль гри задовольнив мало кого. Знову посипались різкі заяви на адресу тренерського штабу. Ворскла і взагалі програла при мінусовій погоді Арсеналу, який виграв 14 з останніх 18 матчів і не програв жодного. Важливе уточнення – дитячому складу "канонірів", як охрестив вибір Емері авторитетний London Evening Standard. Лише завдяки ветеранам Чеху і Ліхтштайнеру середній вік основи виріс до 24-х років і 322-х днів. Виконавці практично без досвіду гри в головній команді розкатали бронзового призера УПЛ.
"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – Динамо
Ігор Циганик привітав команду Хацкевича з перемогою, яку "вона просто витерпіла. Футбол на штучному полі – це зовсім інший вид спорту". Телеведучому іронічно парирують: "Та у них кожен матч, як на штучному полі".
Відомий агент В'ячеслав Заховайло у своєму Фейсбук: "Важкий матч вийшов. Особливо це було помітно по наших молодих гравцях. Астана грала в інтенсивний, силовий футбол, активно застосовували пресинг, і тільки відсутність майстерності завадила їм зрівняти рахунок. Наша молодь, що називається понюхала пороху, і в принципі логічно було замінено Шапаренка, Циганкова, Вербіча.
У другому таймі була проблема з контролем м'яча, і організованим виходом з оборони. Досвідчені Гармаш, Сидорчук, Морозюк, що вийшли на заміну, зробили те, що від них вимагалося, – довести матч до перемоги. Такі матчі не приносять естетичного задоволення. Найголовніше результат... З чим я всіх і вітаю. Заслужено посіли перше місце в групі...".
Президент України Петро Порошенко вітає і чекає на захопливу та успішну євровесну.
Блогер Сергій Тищенко: "Я дуже радий, що Динамо перемогло у Казахстані. Футболісти Астани перед грою дозволили собі дуже багато зайвого в розмовах. Тим паче, що після першого матчу в Києві залишився певний осад. Напевно, що десь справедливою була б нічия. Рівна гра, де було, власне, більше боротьби, ніж футболу. Астана нічого не показала. Просто бажання. Так виграти важко навіть у Динамо. Хацкевич зіграв у свою улюблену гру. Таких матчів за час роботи білоруса в Києві було дуже багато.
Хороший матч від Гармаша та Сидорчука. Насамперед тим, що обоє залишилися на лавці запасних. Я думаю, що кожен вже остаточно зрозумів, що за Хацкевича нічого мінятися не буде. Сьогоднішній футбол – це його рівень. Клуб Динамо має розвиватися, прагнути нових висот, а не випускати опорника замість форварда. Такими діями далекоглядних цілей ніяк не досягнеш.
Динамо довело, що воно за класом вище від всіх суперників, але далі у плей-офф із такою грою шансів на подальший прохід буде зовсім мало. Сподіваюся, що у останній грі проти Яблонця свої шанси отримають молоді футболісти. Дублери та гравці U-19 в ЮЛЧ довели, що вони заслуговують на свій шанс. Насамперед, Попов, Булеца, Цітаїшвілі".
За кордоном у захваті від Циганкова: "Зробив 3-й асист 4-у матчі Ліги Європи, а також забив 2 голи – відзначається результативною дією в кожній грі. Чи може гравець зі Східної Європи нарешті завоювати один із топ-5 чемпіонатів – у нього насправді є клас для цього стандарту".
До слова, Циганков ділить з кількома іншими гравцями, серед яких Чіро Іммобіле, 2-е місце серед найкращих асистентів. На рахунку Віктора 3 гольові паси за 4 зіграні ним матчі в ЛЄ 2018/19. Більше віддав тільки Стасевіч з БАТЕ.
Автор переможного гола Беньямін Вербіч відзначив партнера: "Оце так відчуття! Яке слово оберете ви, щоб описати наш гол, особливо асист Віктора?"
Блогер Михайло Смоловой, як завше, суворий в оцінках: "Хацкевич повинен піти тільки лише тому, що в найвідповідальніші хвилини матчу вчора випустив Гармаша, Сидорчука та... Морозюка. Тренер, який не думає про завтра, повинен тренувати десь в селі... Робити ставку на баласт в таких ситуаціях... Це ідіотизм вищого ступеня".
А ще він показав статистику очікуваних голів. Тотальний провал Динамо підтверджується метрикою гостроти моментів. Астана награла на 1,87 гола, кияни – лише на 0,27, і це антирекорд сезону команди Хацкевича!
Голос з народу у розпачі, чому Арсенал знову виставив занадто сильний склад для Ворскли.
Навіть дебютанти "канонірів" Сака, Медлі та Гілмур не дали полтавцям жодних шансів.
"Я знаю одне, що чим більше стелитися під когось (у цьому випадку під захід), тим більше ми будемо грати другим номером... в позиціях держави, в політиці, в економіці, і в спорті – у всьому. Принизити 15 000 уболівальників і сотні тисяч жителів переносом матчу в Київ, призначити пенальті, якого не було (коли суперник штовхає нашого і стає правим)..
Хто може що сказати, коли у них Brexit вітається, а у нас прапори Євросоюзу висять повсюди у той час, коли нас там ніхто не чекає.. А хто з наших може щось пред'явити їм? Друзі, спорт, на жаль, уже теж політика.. І це прийдеться нам довго виправляти!" – вболівальники Ворскли розчаровані незрозумілим рішенням УЄФА перенести гру фактично лише для того, аби Арсеналу було зручніше добиратись.
І ще трохи критики на адресу УЄФА та віри у свій клуб: "Післямова... Прикро, дуже прикро. Не за результат. Особливих надій на перемогу не мав, але голи з боку Ворскли очікував. Але дуже прикро за підлий, боягузливий вчинок УЄФА. Все місто готувалося, від дитини школяра до старого таксиста, вся область, всі жили очікуванням цієї гри з перших днів, але обламали. Як так? Чому? Коротше, хлопці, Ворскла, зберіться! Третє місце в нашому чемпіонаті повторити реально, віримо в вас. А на наступний сезон знову в лігу!".
Трохи вражень про раптовий зимовий футбол у Києві під мінус 9: "3000 кроків по стадіону, гарячий чай, теплий одяг і вболівальники з Полтави та Лондона навколо – у кожної пори своя атмосфера.
П.С. Полтаві подяка за спробу дати бій англійському гранду, а з подій останніх днів найголовніше винести урок: не все залежить від тебе, але чим більше готуєшся – тим менше форс-мажорів".
Ворскла обіцяє виправитись і вдячна вболівальникам, які в останній момент приїхали з Полтави в Київ.
І все-таки передостанній день листопада мав позитивне забарвлення.
"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена