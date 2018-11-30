"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – Динамо

Динамо достроково вийшло в 1/16 фіналу ЛЄ 2018/19 з першого місця завдяки важкій перемозі на штучному полі Астани. "Футбол 24" дослідив, що про цю гру писали казахські ЗМІ

Господарі були ближчими до перемоги, але марнували фантастичні моменти – не раз і не двічі у матчі Ліги Європи Астана – Динамо вони мазали з кількох метрів, перебуваючи у воротарському майданчику Бойка. Тамтешні ЗМІ звертають увагу на певні дивні, на їхню думку, обставини гри. Казахи ще й несподіваний зрив частини трансляції отримали на свою голову – при тому, що в Україні та інших країнах жодних подібних проблем не виникало! Словом, деякі умови для теорїі змови було створено. Поміж тим, тепер Астана повинна не програти у Франції Ренну – суперника влаштує будь-яка перемога. Казахські журналісти стурбовані, що путівка у плей-офф може вислизнути з рук команди, яку все ще тимчасово очолює Бабаян (за відсутності українця Романа Григорчука).

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Sportx.kz: "Найкращий матч Астани, 6-7 втрачених моментів і перша поразка в Лізі Європи"

Видання акцентує на словах наставника господарів Григорія Бабаяна: "Це був наш найкращий матч у Лізі Європи. За змістом, але не за результатом. Провели хороший матч, втратили 6-7 100-відсоткових моментів. На такому рівні не можна припускатись таких промахів. Я задоволений тим, як складалася гра, але не вийшло, футбол карає. На нічию награли точно". Навіть керманич Динамо Олександр Хацкевич визнав, що Астана була кращою за кількістю моментів, а його команда занадто багато помилялась.

"У першому таймі Астана володіла помітною перевагою. Уже в перші десять хвилин відмінні шанси забити втратили Марін Анічіч, Жуніор Кабананга і Ласло Кляйнхайслер. Гості виглядали невпевнено – було помітно, що гравці не звикли до покриття. Команда Григорія Бабаяна нарощувала перевагу, тим більш несподівано вийшов гол киян. Гості розіграли відмінну комбінацію", – пише видання у звіті.

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Vesti.kz: Де трансляція, або Про що з суддями говорив тренер Астани

"Казахстанський клуб підвела реалізація моментів. Менш активно грало Динамо, але своїм шансом скористалося. Тренер Астани Бабаян сказав судді: "Два-три рази, на мій погляд, він прийняв невірні рішення". Початок другого тайму казахстанські любителі футболу не зуміли подивитися через технічні проблем на QazSport, хоча в Україні, Росії та інших країнах трансляція не переривався. Цей телеканал показав перший тайм, але кілька разів сигнал переривався. Після перерви трансляція відновилася тільки на 56-й хвилині, а коментаторів не було в ефірі ще деякий час.

Поразка при 23-х ударах. Хоча це той випадок, коли команда Григорія Бабаяна зазнала образливої і незаслуженої поразки, позаяк за деякими компонентами гри виглядала значно краще за суперника. Дивіться самі: удари 23:5 (з них у ворота 3:2), стійки і поперечини 1:0, кутові 0:2, офсайди 2:1, передачі 489:428 (з них точні 411:349), відбори/перехоплення/підбирання 46:44, жовті картки 2:2, фоли 16:16, володіння м'ячем 55:45. В Астані після різкого похолодання збільшилася швидкість вітру, яка подекуди сягає 25 метрів на секунду. Через це скасовані заняття в школах", – невиразна гра динамівців знаходить певне виправдання через погодні умови.

Sportinfo.kz: Цирк на Астана Арені: господарі залишилися в ролі клоунів

"Кінець гри нагадував циркову виставу. Гості не бажали гостро атакувати, спеціально били повз ціль, втрачали м'ячі в найпростіших ситуаціях і влаштували в обороні прохідний двір. Захисники Динамо припускались розривів між собою до 15 метрів. Аж якось дивно вели гру кияни, і всі були впевнені, що матч, що належить до категорії дивних, завершиться за сценарієм "бойової нічиєї" 1:1, яка влаштує обидві дружини.

Однак господарі через суєту і поспіх так і не змогли зрівняти рахунок, хоча суддя до основного часу додав цілих 5 хвилин. Одним словом кияни виглядали смішно, а Астана – ще смішніше. Подивіться ще раз відеозапис матчу і ви зрозумієте, що ми не перебільшуємо. Цирк на Астана Арені – інакше цю гру і не назвеш. У результаті київські динамівці свою задачу, як не крути, виконали і виходять у плей-офф Ліги Європи з першого місця, а ось футболісти Астани опинилися в ролі клоунів.

"Футболісти Астани в дивній і ганебній поразці від київського Динамо в Лізі Європи звинувачують тренерський штаб, який вирішив домогтися виходу в плей-офф малою кров'ю. Тренери, своєю чергою, дорікають футболістам, які не зуміли реалізувати купу гольових моментів, подарованих гостями. І все-таки основну провину наставники господарів валять на керівництво клубу, яке, нібито, пішло на змову про гру внічию в Астані з самим босом київського Динамо", – отакі ось пристрасті в стані казахів описує видання в рубриці чутки.

Sports.kz: Неоднозначний і навіть місцями дивний матч, або Дієта по-київськи

"Друге рандеву Астани з Динамо зі столиці України виявилося для чемпіона Казахстану куди менш приємним, ніж київське побачення. Якщо на чужій території підопічні Григорія Бабаяна зуміли вирвати бойову нічию в компенсовані арбітром до основного часу хвилини, то на Астана Арені навіть одного очка у свою турнірну скарбничку господарям заробити не вдалося. Це був досить неоднозначний і місцями навіть дещо дивний матч.

По-перше, досить незвично було бачити динамівців, які віддали ініціативу своїм опонентам. По-друге, самі казахи діяли, і, насамперед, в обороні, цілком чітко і злагоджено, що вдається їм, варто визнати, далеко не завжди. За великим рахунком, за всю гру гості мали всього 1 момент для того, щоб засмутити Ненада Еріча, та й то – далеко не очевидний, проте зуміли використати свій шанс по максимуму. Натомість Астана створила біля чужих воріт цілий ряд по-справжньому гольових епізодів.

Просто зло бере, або Винні самі. Перед грою багато говорилося про те, що між командами може бути нічия, яка б виводила обидва колективи в плей-офф турніру достроково, але тим не менш, сподіватися на це заздалегідь було дурницею, а вивіска у протистояння просто розкішна. Українці в якийсь момент віддали ініціативу повністю і стали грати на утримання, це допомагало казахам – вони могли створювати моменти, найнебезпечніший був у Антоніо Рукавіни, який здалеку пробив у поперечину.

Київське Динамо зіграло в нашій столиці строго на результат – і виявилося, що протиставити опоненту, який діяв у подібному ключі, в Астани, знайшлося мало що. Як би там не було, урок, викладений всім нам Олександром Хацкевичем і його підопічними, не повинен виявитися невивченим. Цей матч був першим в нинішньому груповому турнірі Ліги Європи, в якому Астана пішла з поля без забитого м'яча".

Prosports.kz: Йшли розмови про "братську угоду" а-ля Швеція – Данія

"Вболівальники з'являлися на трибунах Арени задовго до початку матчу – деяких пропускали вже за дві години. Ажіотаж навколо гри був гігантський – воно й зрозуміло, казахстанський клуб виходив у плей-офф єврокубків лише одного разу, і було це тільки в минулому році. До хорошого звикаєш швидко, тому всім фанатам хотілося побачити продовження банкету. Фан-рух чемпіонів добре підготувалося і зробив банер: "Хто, якщо не ви? Коли, як не зараз?"

Коли стало зрозуміло, що нічия стане ідеальним результатом для обох команд і забезпечить їм вихід далі, пішли розмови про можливу братську угоду між Астаною і Динамо а-ля Швеція – Данія на Євро 2004 року (хто знає, той зрозуміє). Однак, з перших хвилин було зрозуміло, що обидві команди грають лише на перемогу в цей холодний і вітряний день в столиці Казахстану.

Головна інтрига на порядку матчу полягала у тому, який фізичний стан чемпіонів Казахстану, що не грали в офіційних зустрічах майже 3 тижні. Господарі швидко змели всі сумніви і побігли вперед в гонитві за першим голом. Відмінна атмосфера погано вплинула на дії киян – ті не могли зібратися і припускались багатьох помилок в обороні. Не забиваєш ти – забивають тобі. Як же прикро, що це старе футбольне правило спрацювало проти Астани. Дуже прикра поразка, враховуючи кількість шансів, створених чемпіонами Казахстану".

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