Сабо: Динамо не устроит Шахтеру чемпионский коридор

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что Шахтер справедливо опережает Динамо в УПЛ.

"Нужно признать, что Шахтер сильнее. Нельзя обманывать себя. Конечно динамовцам обидно, что такой большой отрыв, но с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет с Динамо в следующем сезоне, останется ли Хацкевич, и какие будут изменения в клубе.

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Я думаю, что если Шахтер досрочно станет чемпионом, то бразильцы поедут домой и Фонсека на матч с Динамо выставит второй состав, даст сыграть молодежи. С киевлянами сыграет совсем другая команда.

Стоит ли ожидать "чемпионский коридор" для "горняков"? Я думаю, что Динамо этого не сделает. И если Шахтер выиграет заранее, то повторюсь, на поле выйдет второй состав, а не те футболисты, которые получали чемпионство", – цитирует Сабо Terrikon.com.

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Напомним, матч 30-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в Харькове на ОСК Металлист 22 мая. Дончане официально могут завоевать чемпионский титул в 29-м туре, если обыграют Зарю.