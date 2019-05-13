Сабо: Динамо не влаштує Шахтарю чемпіонський коридор

Відомий український тренер Йожеф Сабо вважає, що Шахтар справедливо випереджає Динамо в УПЛ.

"Потрібно визнати, що Шахтар сильніший. Не можна обманювати себе. Звичайно динамівцям прикро, що такий великий відрив, але з цим нічого не поробиш. Подивимося, що буде з Динамо в наступному сезоні, чи залишиться Хацкевич, і які будуть зміни у клубі.

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Я думаю, що якщо Шахтар достроково стане чемпіоном, то бразильці поїдуть додому і Фонсека на матч з Динамо виставить другий склад, дасть зіграти молоді. З киянами зіграє зовсім інша команда.

Чи варто очікувати "чемпіонський коридор" для "гірників"? Я думаю, що Динамо цього не зробить. І якщо Шахтар виграє заздалегідь, то повторюся, на поле вийде другий склад, а не ті футболісти, які здобували чемпіонство", – цитує Сабо Terrikon.com.

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Нагадаємо, матч 30-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 22 травня. Донеччани офіційно можуть здобути чемпіонський титул у 29-у турі, якщо обіграють Зорю.