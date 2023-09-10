"Ничьей сборная Украины достигла благодаря колоссальной игровой дисциплине на поле. Как в среднем звене, так и в защите. Наши футболисты страховали друг друга, да и голкипер сыграл здорово.

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Они сделали все, что могли, и я не видел у англичан по-настоящему стопроцентных голевых моментов. Наши футболисты – молодцы, заработали одно очко, которое многого стоит.

Цыганков во вроцлавском матче был слабенький. Что-то особенное на протяжении всей игры, кроме участия в голевой комбинации. он сделал? Нет. Возможно это объясняется тем, что в чемпионате Испании каждый матч выкладывается за Жирону и потратил немало сил.

А Мудрик – это вообще! Где его скорость? В первом тайме он стоял, и только один или два раза мяч получил. А надо же самому его искать! Возьми, иди в середину, попроси сюда, потом назад – и сделай рывок вперед. Потом остановись, снова отскочи назад и достань этот мяч. Но нет – он стоит, как столбик.

Мудрик не будет играть! Да, у него есть скорость, но что – будем стометровку бегать? Вот вспомните эпизод, который случился минут за пять до конца матча. Дали ему мяч на свободное пространство, он помчался – и... защитник его накрыл. А было бы правильнее Мудрику сделать по-другому: остановиться, стартовать, рвануть вправо, затем – влево. Сделать так, чтобы этот защитник не смог с ним справиться. А наш игрок убегал-убегал, пока не упал.

А Яремчук?! Он, правда, не в форме, ведь долгое время не имел игровой практики. Поэтому я даже не знаю, почему Сергей Ребров его поставил в старте", – сказал Сабо в комментарии UA-Футбол.

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