"Если честно, то на матче была просто невероятная публика. Они поддерживали домашнюю команду очень громко, создав крутую атмосферу. Большое уважение Украине, потому что украинские болельщики сделали этот матч для нас намного сложнее. Я действительно шокирован, болельщики очень и очень классно сработали на стадионе.

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Сегодняшняя игра немного отличалась от первого поединка. Тактика команды была совсем другой, они не давали нам создавать пространство. У нас было много владения, но нам было очень тяжело создавать какие-то моменты, ломать структуру их защиты. Мне было трудно найти свободное пространство для того, чтобы получать передачи, поэтому большое уважение украинским защитникам за то, что они сегодня сделали против нас. Но мы рады, что получили этот один балл в турнирную таблицу.

Защитники сборной Украины классно сыграли, мы много владели мячом и им нужно было очень много бегать, очень много работать, но тактически они все сделали очень правильно. Я постоянно оглядывался, искал пространство вокруг себя, но его не было.

Мы знаем, насколько Зинченко может быть опасным перед воротами. Он отрабатывал и в защите, и в атаке, забил свой гол. Я могу лишь похвалить их работу в защите. Повторюсь еще раз, мы поделили сегодня очки с Украиной, и мы довольны этим.

Каждый из нас – с Украиной, мир – с вами, футбольный мир – с вами. Ужасно наблюдать за тем, что происходит в Украине, посылаем свою поддержку, наилучшие пожелания и любовь каждому украинцу", – сказал Мэддисон в послематчевом комментарии.

Напомним, сборная Украины разошлась миром с Англией (1:1) и закрепилась на второй строчке турнирной таблицы группы С.

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