У 5-му турі відбору на Євро-2024 Україна розписала нічию з Англією (1:1). "Футбол 24" зібрав перші враження експертів від матчу у Вроцлаві.

Циганков, Довбик і Ко на прогулянці перед матчем / Фото УАФ

Сергій Ребров продовжує безпрограшну ходу на чолі національної збірної. І навіть беззаперечний лідер нашого відбіркового квінтету, зустрівшись з українцями вдруге, змушений був пригальмувати, вперше втративши очки.

Експертів – у студію!

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Журналіст Данило Вереітін (телеграм-канал "Рахунок на табло") висловив припущення, що ми стали свідком найкращого матчу у виконанні "синьо-жовтих" за останні 4 роки. Тема дискусійна, але билися хлопці й справді, наче леви.

Олександр Попов, головний редактор сайту "Динамо Київ від Шуріка", попрацював на цьому матчі фотокором і проявив справжній професійний нюх.

А ось Артем Франков спочатку не вірив у конкурентність збірної України на тлі такого могутнього суперника.

Автор Футбол 24 Михайло Юхименко відзначає несподіваного героя. І справді, Конопля був просто красенем – асист на Зінченка, колосальний обсяг чорнової роботи, багато рятівних дій, самовіддачі тощо.

Ще один автор нашого сайту – Сергій Тищенко – хвалить команду Реброва за перший тайм, а підсумковий результат вважає заслуженим.

Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) пише таке: "Після березневого матчу можна впевнено сказати, що сьогоднішній вечір був значно конкурентнішим. Підопічні Реброва проявили мужність і силу для здобуття ефектної нічиєї".

Знаменита спортивна журналістка і екс-дружина Олександра Шовковського – Власта – також переконана, що збірна прогресує.

Андрій Твердохліб, головред сайту Чемпіон, має зауваження до Михайла Мудрика, який зіграв далеко не найкраще.

Тактичний гік, блогер Михайло Смоловий детально розклав перший тайм. На момент підготовки цього матеріалу, обсервацію другого тайму він ще не викотив.

Приємний суботній вечір продовжився несподіваним промахом збірної Італії. Скуадра Адзурра загубила два очки у Північній Македонії, що покращило турнірні перспективи команди Реброва. У вівторок на Сан-Сіро нас влаштує будь-який результат крім, звісно ж, поразки.

Україна розписала нічию з Англією у матчі відбору до Євро-2024 – такого не траплялось 10 років