"Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что нам нужно было бежать сразу. Такое пережить – врагу не пожелаешь. Мне кажется, что с жизнью мы прощались не раз и не два.

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С едой, с водой нам повезло. В первые два дня, пока работали магазины, что-то успели купить. Готовили, как и все, на костре. Связи, света, газа не было. В доме иногда было плюс шесть, мы очень переживали за детей, чтобы они не заболели. В подвал спускались редко – там не было запасного выхода и в случае разрушения дома был риск оттуда не выбраться. Поэтому мы решили воспользоваться правилом двух стен – стелили в коридоре и все спали.

Грады летали постоянно. Нам повезло, а на соседней улице снаряд попал в крышу. В наш двор прилетали только обломки. Однажды чуть не пострадали от кассетных бомб, нас чудом спас забор. Мы как раз были на улице, и тесть получил ожог на ноге. Авиация – это самое ужасное. Лежим в коридоре, слышим гул – это заходит самолет. Приближается. Мы обнимаемся, мысленно прощаемся – и тут взрыв. Ты понимаешь, что пронесло. Живем еще. И так каждую ночь.

Организовать выезд было практически невозможно. Мы без информации, без связи. В один из дней полевая почта принесла весточку: "Будет коридор". Собрались, доехали до спорткомплекса, где формировались колонны, а полиция говорит: "Отбой". Где-то с 5 марта мы поняли, что никаких официальных выездов не будет. Продолжаем выживать. Впрочем, через несколько дней до нас дошла информация, что люди начали выезжать самостоятельно. Рискнули. Повезло, ведь колонны машин двигались под постоянным обстрелом, а на обочинах лежали противотанковые мины. Добрались до Токмака – там моя родина, там живут мои родители. Но там россияне. Две недели пробыли в этом городе, а несколько дней назад переехали в Днепр. На следующий день мужчин оттуда уже не выпускали.

Что дальше? Будем жить. С чем мы уехали, что успели забрать – это уже неважно. Дом, квартира, машина, бизнес, работа – все это мелочи. Самое главное, что остались живы наши родные и близкие. Не дай Бог кому-то такое пережить", – сказал Оберемко в интервью Zbirna.com.

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