"Никаких контактов в России у меня нет, сейчас это все было пересмотрено. Когда читаешь статистику, что 80% людей поддерживают этого гада и оккупацию, которую они нам устроили, то понимаешь, что с ними не о чем говорить.

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Конечно, прошла переоценка ценностей. Чувствую еще большую гордость за нашу страну, за наших люди. Действительно, в такой сложной ситуации народ очень сплотился. Соседи помогают друг другу, помогаешь даже людям, которых совсем не знаешь, и они тоже предлагают тебе помощь. В этом плане нация действительно объединилась, очень приятно на это смотреть. Мы – единая нация, и за это берет гордость", – сказал Бессмертный в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 44-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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