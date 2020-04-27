"Не будь, как Хачериди": Ващук рассказал, как учат молодых футболистов

Бывший защитник "бело-синих" Владислав Ващук поделился мыслями относительно скандального поведения украинского легионера брестского Динамо Евгения Хачериди.

"Поступок Хачериди нельзя оправдать. Он подвел всю команду. Евгений получил дурную славу. В нашем футболе даже говорят: "Не будь, как Хачериди. Держи себя в руках". Именно так часто учат тренеры молодых футболистов", – сказал Ващук в интервью изданию "Экспресс".

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Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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