Как известно, во втором полуфинальном матче Лиги Европы Вильярреал расписал безголевую ничью с Арсеналом и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В решающем соревновании подопечные Унаи Эмери сойдутся с Манчестер Юнайтед, который прошел Рому Паулу Фонсеки.

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Испанский клуб объявил об открытии регистрации на поездку в Гданьск, где состоится финальное противостояние. На официальной странице в Твиттере Вильярреал опубликовал карту Европы, где проложил маршрут морем для "желтой субмарины" (прозвище клуба) в Польшу. Интересно, что Крым на этой карте указан, как украинская территория, а Россия вообще отсутствует.

Напомним, именно Вильярреал в 1/8 финала турнира не позволил киевскому Динамо пробиться в четвертьфинал, дважды преодолев подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:0.

К слову, финал Лиги Европы состоится 26 мая и начнется в 22:00.

Арсенал – Вильярреал: обыденное фиаско "канониров", неоднозначный триумф Эмери и отсутствие интриги в финале Лиги Европы