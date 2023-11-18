"На карту будет поставлено все": форвард сборной Италии запугивает Украину перед матчем смерти за выход на Евро-2024
Нападающий "Скуадры Адзурры" Стефан Эль-Шаарави высказался относительно дуэли с командой Сергея Реброва, результат которой будет судьбоносным для обеих команд.
"Мы очень хорошо настроились на игру против Северной Македонии. Да, пропустили дважды, но самое главное – это наша реакция на пропущенные голы. Мы не рассыпались и сразу забили еще 2 гола, чтобы закрыть игру.
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Я не знаю, выйду ли в старте против Украины, но мы все готовы к матчу. Мы должны быть намного решительнее, чем в матче с Северной Македонией (5:2), потому что на карту будет поставлено все. Нам нужно будет сыграть очень внимательно", – цитирует Эль-Шаарави TMW.
Напомним, накануне Италия разгромила Северную Македонию со счетом 5:2, и в матче с украинцами может позволить себе сыграть вничью. В свою очередь "сине-желтым" нужна только победа. Ее подопечные Сергея Реброва будут выгрызать у соперника в понедельник, 20 ноября, в немецком Левркузене, на стадионе Бай-арена. Начало битвы в 21:45 по Киеву.
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