“Меня беспокоит решение тренерского штаба Динамо выпустить против Вереса четырех центральных защитников. Это же Динамо! Мы понимаем, что такое Динамо. Я понимаю, что там последние минуты, те навешивают. Но это Динамо, квалификация футболистов киевлян должна позволять защищаться в том количестве, котором нужно. Когда ты снимаешь креативных футболистов, то понимаешь, что ограничиваешь возможность выбежать в контратаку.

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Для меня это непонятно, меня это немножко зацепило. С шестью защитниками против Вереса – это уже перебор. Таких неуверенных всегда и наказывают. Это приводит к такому наказанию, которое случилось в компенсированное время. Могло ли Динамо взять три очка? Они должны были брать три очка с того, как складывался поединок. Забили первыми, имели еще моменты. Если бы не сели глубоко на свою половину поля, то, думаю, не пропустили бы. А так отпустили Шахтер и теперь надо догонять. Не считаю, что это непреодолимая история, но это достаточно большая проблема.

Очень жду возвращения Ярмоленко. Очень важно сейчас появление опытного футболиста как раз в такое время, когда нужно набирать очки в каждых поединках и выгрызать очки даже в неудачных матчах. Я уверен, что если бы был Ярмоленко на поле, то такой ситуации не случилось бы", – заявил Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, в матче с Вересом киевляне впервые под руководством Александра Шовковского потеряли очки. Динамо пропустило с пенальти на 90+9 минуте. По состоянию на этот момент "бело-синие" занимают 4 место в УПЛ, но имеют три игры в запасе.

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