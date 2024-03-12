"Мене турбує рішення тренерського штабу Динамо випустити проти Вереса чотирьох центральних захисників. Це ж Динамо! Ми розуміємо, що таке Динамо. Я розумію, що там останні хвилини, ті навішують. Але це Динамо, кваліфікація футболістів киян повинна дозволяти захищатися в тій кількості, якій потрібно. Коли ти знімаєш креативних футболістів, то розумієш, що обмежуєш можливість вибігти в контратаку.

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Для мене це незрозуміло, мене це трішки зачепило. Зі шістьма захисниками проти Вереса – це вже перебір. Таких невпевнених завжди і карають. Це призводить до такого покарання, яка сталося у компенсований час. Чи могло Динамо взяти три очки? Вони повинні були брати три очки з того, як складався поєдинок. Забили першими, мали ще моменти. Якби не сіли глибоко на свою половину поля, то, думаю, не пропустили б. А так відпустили Шахтар і тепер треба наздоганяти. Не вважаю, що це нездоланна історія, але це є достатньо великою проблемою.

Дуже чекаю на повернення Ярмоленка. Дуже важливою є зараз поява досвідченого футболіста якраз у такий час, коли потрібно набирати очки в кожних поєдинках і вигризати очки навіть у невдалих матчах. Я впевнений, що якби був Ярмоленко на полі, то такої ситуації не склалося би", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, у матчі з Вересом кияни вперше під керівництвом Олександра Шовковського втратили очки. Динамо пропустило з пенальті на 90+9 хвилині. Станом на цей момент "біло-сині" посідають 4 місце в УПЛ, але мають три гри в запасі.

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