Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк четко дал понять, что норвежский форвард не сможет так легко покинуть "шмелей", как его партнер по команде.

"Прошлым летом мы с Санчо достигли джентльменского соглашения о том, что при определенных условиях он сможет сменить клуб.

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Он уже провел с нами несколько лет. Но в конечном счете необходимые условия (со стороны Манчестер Юнайтед) не были выполнены и он остался. Но с Холандом такого соглашения не существует", – цитирует Цорка Goal.com.

Напомним, Санчо давно стремится подписать Манчестер Юнайтед. В то же время Холанда, несмотря на нежелание "шмелей", пытается трудоустроить в другой клуб скандальный агент Мино Райола – он уже провел переговоры с представителями Барселоны, Реала и несколькими английскими грандами.

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