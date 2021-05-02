Дортмундская Боруссия решила несколько модернизировать дизайн своей формы, обратившись к триумфальным страницам в истории клуба.

Боруссия Д за тайм уничтожила главную сенсацию Кубка Германии и сыграет в финале с РБ Лейпциг

По информации Footy Headlines, новый домашний комплект "шмелей" будет оформлен в традиционных желто-черных цветах, с полосками на рукавах. Отмечается, что дизайнеров вдохновила победа клуба в Лиге чемпионов в 1997 году, где дортмундцы в финальном матче уверенно одолели Ювентус со счетом 3:1.

Любимые чипсы Lay's в сочетании с любимым Pepsi – отличное дополнение к матчам Лиги Чемпионов. Заказывай бокс для болельщиков, ведь футбол вкуснее с Pepsi и Lay's!

К слову, техническим спонсором Боруссии продолжает оставаться компания Puma. За 3 тура до финиша Бундеслиги дортмундцы борются за путевку в ЛЧ, занимая 5 место.

"Холанд і Мбаппе можуть грати разом": Райола не відносить Ман Сіті до великих клубів – фаворити на трансфер епохи