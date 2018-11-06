С Роналдиньо не могут взыскать штраф в Бразилии – на счетах легенды менее 6 евро

Бывший полузащитник ПСЖ, Барселоны, Милана и сборной Бразилии Роналдиньо испытывает серьезные финансовые трудности. По крайней мере, об этом свидетельствует количество средств на его банковских счетах.

Недавно легендарный бразилец Роналдиньо был лишен паспорта из-за неуплаты штрафа за незаконное строительство.

Еще в 2015 году Роналдиньо и его брат получили штраф на сумму около 2,5 млн долларов США. На днях бразильская прокуратура сделала запросы в банки, после чего выяснилось, что на счетах бразильца есть только 24 реала (менее 6 евро), сообщает Marca со ссылкой на UOL.

В то же время такие скудные сбережения Роналдиньо никак не влияют на образ жизни экс-игрока Барселоны. В течение последних 2 недель бразилец находится в Японии и Китае, где выполняет условия спонсорских контрактов.

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