З Роналдінью не можуть стягнути штраф у Бразилії – на рахунках легенди менше 6 євро

Колишній півзахисник ПСЖ, Барселони, Мілана та збірної Бразилії Роналдінью відчуває серйозні фінансові труднощі. Принаймні, про це свідчить кількість коштів на його банківських рахунках.

Нещодавно легендарний бразилець Роналдінью був позбавлений паспорта через несплату штрафу за незаконне будівництво.

Ще у 2015 році Роналдінью та його брат отримали штраф на суму близько 2,5 млн доларів США. Днями бразильська прокуратура зробила запити у банки, після чого з'ясувалось, що на рахунках бразильця є лише 24 реали (менше 6 євро), повідомляє Marca з посиланням на UOL.

В той же час такі мізерні заощадження Роналдінью ніяк не впливають на спосіб життя екс-гравця Барселони. Протягом останніх 2 тижнів бразилець перебуває у Японії та Китаї, де виконує умови спонсорських контрактів.

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