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У Роналдиньо изъяли паспорт из-за невыплаты штрафа

19:05 42 Читати українською
У Роналдиньо изъяли паспорт из-за невыплаты штрафа
Роналдіньо и его брат в суде / Globoesporte

Экс-игрок Барселоны Роналдиньо остался без паспорта из-за неоплаченного штрафа.

Роналдиньо вместе со своим братом в 2015 году получили штраф в размере 2,5 миллионов долларов за незаконно построенный склад и рыболовную платформу в запрещенном месте.

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По состоянию на 2 ноября 2018 года братья не выплатили штраф, а их паспорта были изъяты судом, передает бразильское издание Globoesporte.

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Напомним, Роналдинью становился обладателем Лиги чемпионов в составе каталонской Барселоны. Также футболист выступал за ПСЖ, Милан и ряд бразильских команд.

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Мир Роналдиньо Роналдиньо
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