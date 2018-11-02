У Роналдиньо изъяли паспорт из-за невыплаты штрафа

Украина — 18:56 154
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Динамо интересуется нигерийским хавбеком Идову – игрок подтвердил интерес киевского клуба
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Сразу 4 страны планируют подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030Мир — 18:05 108
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