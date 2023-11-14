"Одни нервы. Надо играть в футбол, а многие думают, что они уже великие. Но ничего, результат есть, главное, что вышли из этого кризиса. Думаю, что уже следующая игра покажет, кто есть кто.

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Ожидал ли я победы? – Да я каждый раз ожидаю победы, если бы я этого не делал, то не финансировал бы футбол. Я каждый день хочу побеждать", – сказал Поворознюк в эфире авторского ютуб-канала.

Напомним, Ингулец возглавляет группу B Первой лиги. У команды Поворознюка есть 38 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей. Но последние матчи команда с Петрово проваливает – Ингулец набрал всего 4 балла в последних четырех встречах, чем очень расстроил своего президента.

По итогам прошлого сезона Ингулец вылетел из УПЛ, проиграв в переходных матчах черкасскому ЛНЗ.

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