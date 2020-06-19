toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

"С ними я бы выглядел не хуже, чем Дуэлунд", – Кополовец назвал свой топ игроков Динамо

17:16 - Читати українською
"С ними я бы выглядел не хуже, чем Дуэлунд", – Кополовец назвал свой топ игроков Динамо
Динамо / ФК Динамо

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец признался, кому симпатизирует из нынешних игроков киевского клуба.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

"Я, честно говоря, люблю наших ребят, наших украинцев, которые там есть. Например, Буяльский, Шапаренко, Русин. С такими ребятами я бы сам выглядел не хуже, чем Дуэлунд. Когда люди в футбол играют и понимают игру.

Кополовец признался, что помешало Минаю выбить Динамо из Кубка Украины

Я смотрел со стороны на их игру. Например, Вербич, Буяльский, Цыганков. Видно класс этих ребят. Даже прием мяча, все пасы вперед. О чем тут говорить", – цитирует Кополовца Sport.ua.

Напомним, Минай уступил Динамо (0:2) в полуфинале Кубка Украины, а хавбек киевлян Миккел Дуелунд сумел отличиться дублем.

Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко

blog_ava
"Сказал, что я пятый в списке, хотя там 3 игрока были": Леднев признался, кто помешал ему заиграть за Динамо
12:27
425
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Минай - Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков Николай Николай Шапаренко Миккел Миккел Дуэлунд Беньямин Беньямин Вербич Назарий Назарий Русин Михаил Михаил Кополовец Виталий Виталий Буяльский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
49
мин
Севилья
23:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук