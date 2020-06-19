"С ними я бы выглядел не хуже, чем Дуэлунд", – Кополовец назвал свой топ игроков Динамо

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец признался, кому симпатизирует из нынешних игроков киевского клуба.

"Я, честно говоря, люблю наших ребят, наших украинцев, которые там есть. Например, Буяльский, Шапаренко, Русин. С такими ребятами я бы сам выглядел не хуже, чем Дуэлунд. Когда люди в футбол играют и понимают игру.

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Я смотрел со стороны на их игру. Например, Вербич, Буяльский, Цыганков. Видно класс этих ребят. Даже прием мяча, все пасы вперед. О чем тут говорить", – цитирует Кополовца Sport.ua.

Напомним, Минай уступил Динамо (0:2) в полуфинале Кубка Украины, а хавбек киевлян Миккел Дуелунд сумел отличиться дублем.

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