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Кополовец признался, что помешало Минаю выбить Динамо из Кубка Украины

15:01 - Читати українською
Кополовец признался, что помешало Минаю выбить Динамо из Кубка Украины
Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец оценил полуфинальную игру Кубка Украины против Динамо (0:2).

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

"Если бы мы первый тайм сыграли хотя бы 0:0, может, во втором тайме было бы легче. Динамо включило скорости и показало свое мастерство. К тому же, киевляне сейчас в хорошем тонусе – сыграли три матча с Шахтером, Зарей и Александрией. На мой взгляд, в этих матчах они выглядели неплохо.

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Поэтому мы понимали, что нам будет трудно. И знали, что недооценки от них не будет, потому что это уже полуфинал. У киевлян реально мощнее и сильнее команда. Они показали класс и уровень. И, на мой взгляд, несколько наших ребят в первом тайме перегорели, волновались. Но это нормально.

В первом тайме мы где-то не смогли справиться с волнением, не смогли где-то более солидно сыграть. Но опять же, бежали вперед, создавали какие-то моменты, били по воротам, пытались играть в футбол. Как это получалось – это уже другой вопрос. Мы и по воротам били, и атаковали. Конечно, и обнажали зоны, но, опять же, класс есть класс. Могли где-то сыграть лучше, но не получилось", – рассказал Кополовец для Sport.ua.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо встретится с победителем пары Мариуполь – Ворскла.

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