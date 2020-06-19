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"З ними я б виглядав не гірше за Дуелунда", – Кополовець назвав свій топ гравців Динамо

17:16 - Читать на русском
"З ними я б виглядав не гірше за Дуелунда", – Кополовець назвав свій топ гравців Динамо
Динамо / ФК Динамо

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець зізнався, кому симпатизує з нинішніх гравців київського клубу.

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

"Я, чесно кажучи, люблю наших хлопців, наших українців, які там є. Наприклад, Буяльський, Шапаренко, Русин. З такими хлопцями я б сам виглядав не гірше, ніж Дуелунд. Коли люди в футбол грають і розуміють гру.

Кополовець зізнався, що завадило Минаю вибити Динамо з Кубка України

Я дивився з боку на їхню гру. Наприклад, Вербіч, Буяльський, Циганков. Видно клас цих хлопців. Навіть прийом м'яча, всі паси вперед. Про що тут говорити", – цитує Кополовця Sport.ua.

Нагадаємо, Минай поступився Динамо (0:2) у півфіналі Кубка України, а хавбек киян Міккел Дуелунд зумів відзначитись дублем.

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Теги
Минай - Динамо Динамо Динамо Віктор Віктор Циганков Микола Микола Шапаренко Міккел Міккел Дуелунд Беньямін Беньямін Вербіч Назарій Назарій Русин Михайло Михайло Кополовець Віталій Віталій Буяльський
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