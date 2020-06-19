"З ними я б виглядав не гірше за Дуелунда", – Кополовець назвав свій топ гравців Динамо

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець зізнався, кому симпатизує з нинішніх гравців київського клубу.

"Я, чесно кажучи, люблю наших хлопців, наших українців, які там є. Наприклад, Буяльський, Шапаренко, Русин. З такими хлопцями я б сам виглядав не гірше, ніж Дуелунд. Коли люди в футбол грають і розуміють гру.

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Я дивився з боку на їхню гру. Наприклад, Вербіч, Буяльський, Циганков. Видно клас цих хлопців. Навіть прийом м'яча, всі паси вперед. Про що тут говорити", – цитує Кополовця Sport.ua.

Нагадаємо, Минай поступився Динамо (0:2) у півфіналі Кубка України, а хавбек киян Міккел Дуелунд зумів відзначитись дублем.

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