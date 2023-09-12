Молодежка провела первый официальный матч с новым тренером. Унаи Мельгоса выставил сильный состав из футболистов, стабильно играющих в УПЛ. Из-за российского вторжения Украина U-21 вынуждена была принимать соперника в словацком городе Попрад.

Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро

Украина подошла к поединку с Северной Ирландией в статусе фаворита, потому сразу захватила инициативу. "Сине-желтые" установили контроль над мячом и пытались прорвать массированную оборону соперника. Атаки были хаотичными, при входе в финальную треть наши ребята теряли мяч, однако с течением времени начали возникать моменты.

Первый акцентированный удар нанес Брагару, сыгравший на перехвате. Через несколько минут вингер Черноморца еще раз приложился с линии штрафной после хорошей комбинации партнеров. Смоляков на фланге обыгрался с Рубчинским, сблизился с воротами и пробил в ближний угол. А Вьюнник поборолся в штрафной и претендовал на пенальти.

Ни один из этих эпизодов не завершился голом, но Украина давила на соперника, заставляя голкипера постоянно вступать в игру. Выделялся активностью Рубчинский, Батагов раздавал фирменные диагонали, форварды обеспечивали динамику. Однако на фоне доминирования молодежка чуть не пропустила, когда Салюк грубо ошибся со скидкой – Роману пришлось выносить мяч с линии.

После перерыва ирландцам вообще удалось расшатать игру, отвечая атакой на атаку. МакГакин прорвался с фланга и заставил Нещерета спасать команду. Унаи Мельгоса отреагировал заменами, чтобы освежить переднюю линию. В итоге появление Квасницы и Краснопира стало решающим. Они грамотно разобрались в чужой штрафной и отбросили под удар Роману, а защитник Руха открыл счет.

Дальше игра шла без стопроцентных моментов. Украинцы несколько раз пробили издалека, а Северная Ирландия неплохо разыгрывала стандарты. До финального свистка счет уже не изменился. А после него футболисты устроили схватку. Украина U-21 победила и набрала 3 очка, сравнявшись с Англией и Люксембургом. Британцы на дне группы с нулем очков после двух поражений.